Ferienalarm-Zirkus in Rheinberg „Die Kinder geben uns Energie und Kraft“

Die erste Hälfte der Sommerferien ist vorbei und damit auch die Zirkuszeit: Der Familienbetrieb „Rondel Circus for Kids“ hat seine Zelte auf dem Sportplatz-Gelände des SV Orsoy abgebaut und zieht weiter. Der städtische „Ferienalarm“ gab 480 Jungen und Mädchen, pro Woche 160 Kindern, die Möglichkeit, mit Zirkus-Profis zu trainieren und jeweils freitags in der Manege unter der Zirkuskuppel in einer zweistündigen Show zu zeigen, was sie gelernt haben. Die RP hat sich zum Abschluss mit Zirkuschef René Ortmann unterhalten.