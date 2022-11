Freizeit in Rheinberg : Der Familienzirkus Renz ist zu Gast im Mühlendorf

Freizeit in Rheinberg

Bezaubernde Akrobatik darf man in der Manege erwarten. Foto: Zirkus Renz

Rheinberg Mange frei heißt es am Wochenende auf dem Dorfplatz in Ossenberg. Der Zirkus Renz hat hier sein Zelt aufgeschlagen und gibt drei Vorstellungen. Tiere und Menschen versprechen kleine Sensationen unter der Kuppel.

Am Wochenende ist Familien-Zirkus Max Renz in Ossenberg und präsentiert im Zelt auf dem Festplatz an der Kirchstraße sein aktuelles Programm mit Show, Akrobatik, Clownerie und ausgewählten Tieren.