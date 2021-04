Zirkus ist regelmäßig Rheinberg zu Gast : Zirkus-Doku im Internet zu sehen

Rheinberg Es ist mehr als eine Onlinevorstellung zweier Zirkusse: Mit der Dokumentation „Home Circus“ bieten der Zirkusse Rondel for Kids und Jonny Casselly (nicht der aus Xanten) neben Clownerie, Akrobatik und Artisten wie Karola Casselly (Foto: Circus) auch einen Blick in den Zirkus­alltag.

(nmb) Es ist mehr als eine Onlinevorstellung zweier Zirkusse: Mit der Dokumentation „Home Circus“ bieten der Zirkusse Rondel for Kids und Jonny Casselly (nicht der aus Xanten) neben Clownerie, Akrobatik und Artisten wie Karola Casselly (Foto: Circus) auch einen Blick in den Zirkus­alltag. „Die Zuschauer sehen, wie wir trainieren, Privates aus den Wohnwagen oder wo unsere Tiere untergebracht sind“, erzählt René Ortmann vom Circus Rondel. Jetzt ist der gut eindreiviertel Stunden dauernde Film an drei weiteren Tagen im Internet zu sehen: Samstag, 1. Mai, um 17 Uhr, Sonntag, 9. Mai, um 11 Uhr, sowie am Donnerstag, 13. Mai, um 19 Uhr. Tickets sind über www.homecircus.de erhältlich und kosten 7,95 Euro. Auf der Internetseite können sich die Zuschauer mit ihrem Ticket einloggen.