In einem Wohngebiet in Ossenberg Wieder Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter gegen 2.15 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Landwehrstraße in Ossenberg gesprengt. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der Automat sei bei der Explosion komplett zerstört worden. Ein Grundstückszaun unterhalb des Automaten wurde ebenfalls beschädigt. Welches Sprengmittel die Täter verwendet haben, steht bisher nicht fest. Nach jetzigem Ermittlungsstand sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.