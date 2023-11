Polizei bittet um Hinweise Zigarettenautomat am Penny-Markt gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag haben bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Annastraße in Rheinberg gesprengt. Das teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte gegen 6.15 Uhr den zerstörten Zigarettenautomaten vorgefunden und die Polizei informiert. Ein Anwohner gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 4 Uhr einen lauten Knall gehört habe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02842 934-0 mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort in Verbindung zu setzen.