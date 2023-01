Polizei sucht Zeugen Zigarettenautomat am Annaberg gesprengt

Die Polizei teilte am Montag mit, dass am Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ein Zigarettenautomat am Rheinberger Annaberg gesprengt worden ist. Er steht an der Kreuzung Schützenstraße/Finkenstraße. Am Montag war der Automat bereits mit Absperrband der Polizei umwickelt und gesichert worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, haben die Täter Zigaretten und möglicherweise auch Geld aus dem Automaten mitgenommen. Einige Packungen Zigaretten seien auf der Wiese an der Kreuzung liegengeblieben und sichergestellt worden. Die Polizei Kamp-Lintfort sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, einen Knall durch den Einsatz von Pyrotechnik gehört und etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02842 934-0 entgegen.