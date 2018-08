Rheinberg: Zeugen gegen das Vergessen

Rheinberg : Zeitzeugin mahnt, nicht zu vergessen

Die KZ-Überlebende Eva Weyl, inzwischen 83 Jahre alt, berichtete auf dem Eversaeler Campingsplatz über ihr Leben. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Holocaust-Überlebende Eva Weyl referierte in Eversael vor Teilnehmern der Fahrradtour „Radeln gegen Rechts“.

Von Erwin Kohl

Vor dem Clubgebäude der Zelt- und Wassersportfreunde Eversael am Hasenfeld in Eversael standen am Samstagabend rund 25 Fahrräder aller Art. Bestimmt sind diese Räder für Flüchtlinge in Utrecht. Mit der Aktion „Radeln gegen Rechts“ möchten 25 Studenten aus ganz Deutschland nach einer Buchvorlage von Professor Jochen Baier darauf aufmerksam machen, dass Fahrräder niederländischer Juden im dritten Reich enteignet wurden (die RP berichtete).

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Leiden diese Menschen damals durchleben mussten, hat die Gruppe die niederländische Holocaust-Überlebende Eva Weyl zu einem Vortrag nach Eversael eingeladen. Die 83-Jährige war von der Aktion überwältigt: „Ich bin gerührt, es ist so toll. Ich bewundere sie alle für das, was sie tun.“

Dann erzählt sie aus der Zeit, die sie mit ihrer Familie im niederländischen Konzentrationslager Westerbork verbringen musste, von ihrem Großvater, der dort die Hälfte seiner zwölf Geschwister verlor und von der unvorstellbar grausamen Industrialisierung des Mordes. „So etwas hatte es nie zuvor gegeben. Wir haben die Gerüchte nicht geglaubt. Marcel Reich-Ranicki hat im Warschauer Ghetto noch gesagt: Das sind alles Greuelmärchen.“ Trotz allem, was sie durchgemacht hat, ist Eva Weyl ein durchweg optimistischer Mensch, spricht sogar von einem Happy-End, da ihre Familie überlebt habe. Kollektiver Hass auf ein ganzes Volk sei ihr völlig fremd, die Nachkommen der nationalsozialistischen Mörder nimmt sie nur bedingt in die Pflicht: „Euch trifft keine Schuld. Ihr seid nicht verantwortlich für die Vergangenheit, aber für die Zukunft. Denkt darüber nach, was ihr mit dieser Verantwortung macht, wenn ihr wählen geht.“



Immer wieder zeigt Eva Weyl Bilder, die eine Mischung aus Wut und Beklommenheit auslösen. Wie das der beiden jüdischen Schüler, die sich mit dem Davidstern auf der Brust neben die Tafel stellen mussten, während ein Mitschüler den Satz darauf schrieb: Hütet euch vor den Juden, sie sind unser größter Feind. Weyl macht aber auch deutlich, dass der Antisemitismus seinen Ursprung lange vor dem dritten Reich hatte.

„Das jüdische Volk existiert seit 5779 Jahren, angefeindet wurde es schon im Mittelalter“, erklärt Weyl, die mit der Begründung dafür ihr Publikum verblüffte: „Juden wuschen sich vor dem Essen die Hände und badeten regelmäßig in klarem Wasser. Das haben Christen damals nicht getan. Aufgrund dieser Hygiene wurden viele jüdische Familien von der Pest verschont und bekamen dafür die Schuld.“