Rheinbergerinnen haben sich weitergebildet Zertifiziert für Inklusion in der Kindertagespflege

In Dortmund hat das Trio die Ausbildung gemacht, weil die Zertifizierung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, nicht aber vom am Niederrhein zuständigen Landschaftsverband Rheinland angeboten wurde. Bezahlen mussten sie die Ausbildung selbst. Doch das sie es ihnen wert, versichern die Tagespflegefrauen, die vorhaben, ein kleines Inklusionsnetzwerk in Rheinberg aufzubauen. Denn das Thema gewinne zunehmend an Bedeutung, der Bedarf sei da. Melanie Blaj: „Inklusion ist für mich mehr als Behinderung, das ist auch Herkunft und vieles andere.“ Viele Tagespflegepersonen betreuen auch Kinder, die in irgendeiner Weise auffällig sind. Kennengelernt haben sich die drei Frauen erst durch den 2022 gegründeten Verein Rheinberger Kindertagespflege. „Vorher hat man sich mal hier und da gesehen, mehr aber auch nicht“, so Sylvia Albus. Über den Verein wurde der Kontakt enger. Ihnen sei wichtig zu zeigen, dass sie mehr seien als „Tagesmütter“, die auf Kinder aufpassen, wenn deren Eltern arbeiten sind. „Es hat sich enorm viel verändert“, sagt auch Sonja Viswat. „Und was wir machen, ist ein professioneller Beruf, aber dass wird oft nicht transparent genug nach außen sichtbar.“ Allein schon die Unterschiede zwischen der klassischen Kindertagespflege und einer Großtagespflegestelle mit bis zu neun Kindern sei vielen nicht bekannt. Oder, welchen Stellenwert die Privat-Betreuerinnen und -Betreuer in der Stadt haben, dass momentan in Rheinberg 179 Kinder von 47 Kindertagespflegepersonen betreut werden.