Grundschule in Wallach : Zertifikat für kleine Forscher in der Schule am Deich

Adrian, Luana, Nikolas, Stella und Matti (vorne v.l.) mit (v.l.) Birgit Kröll, Martin Kreymann, Michaela Joost, Nicole Wardenbach und Helga Karl. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg-Wallach Die Wallacher Grundschule beteiligt sich seit dem Schuljahr 2014/2015 mit regelmäßigen Forscherwochen an dem bundesweiten Projekt, um die Kinder für Naturwissenschaften zu begeistern.

Plastikschüsseln, Trichter, leere Marmeladengläser, Sand, Kaffeepulver, Zucker und Forschergeist: Viel mehr braucht es nicht, um Kindern im Kindergarten oder in der Grundschule naturwissenschaftliche Phänomene zu erklären. Und schon früh bei Mädchen und Jungen das Interesse an den sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik zu wecken. Das passiert auch an der Grundschule in Wallach, die seit dem Schuljahr 2014/2015 an dem bundesweiten Projekt Haus der kleinen Forscher teilnimmt und jetzt für ihre regelmäßigen Forscherwochen dafür zertifiziert wurde.

Schulleiterin Michaela Joost und Konrektorin Birgit Kröll freuten sich für die 209 Grundschüler über die Urkunde, die Martin Kreymann von der Hochschule Rhein-Waal am Mittwoch gemeinsam mit der Schulaufsichtsbeamtin des Kreises Wesel, Nicole Wardenbach, überreichte. Die Plakette, die die Schule am Deich als Haus der kleinen Forscher auszeichnet, wird demnächst am Eingang angenagelt. Angefangen hatte alles damit, dass Kollegin Manuela Drygalla in einer Lehrerkonferenz die gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Forscher vorstellte, die sich bundesweit für frühe Bildung in den MINT-Fächern engagiert. Netzwerkpartner vor Ort ist im Kreis Wesel das zdi-Zentrum Kamp-Lintfort der Hochschule Rhein-Waal, das eng mit dem Schulamt zusammenarbeitet.

Jeweils zwei der 13 Lehrer der Schule am Deich besuchen seither regelmäßig Fortbildungen; die 209 Schüler forschen zweimal im Schuljahr und in allen vier Klassenstufen in einem speziellen Raum. Sie experimentieren, probieren, diskutieren mit ihren Mitschülern, erstellen Arbeitspläne und sorgen dafür, dass die Themen der Forscherwochen auch in andere Unterrichtsfächer wie beispielsweise Musik oder Kunst einfließen können. Erstes Forscher-Thema war vor sechs Jahren übrigens das Wasser. Elektrizität, Licht und Schatten, Luft, Magnetismus, mein Körper sind weitere Bereiche, denen die Wallacher Grundschulkinder auf den Grund gehen. „Das Projekt fördert nicht nur das Verständnis für Naturwissenschaften, sondern auch Sozial- und Sprachkompetenzen“, so Kreymann über diese andere Art des Lernens, bei der die Kinder über sich hinauswachsen. „Experten“ in den Forscherwochen seien immer die Viertklässler, „die haben den Kleinen immer wieder Tipps gegeben, wenn sie mal nicht weiter wussten“, erzählt Schulleiterin Joost.