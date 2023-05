Punkrockband aus Rheinberg „Zeig Dich!“ – das neue Album von Betontod

Betontod freuen sich riesig, bei einer Handvoll Konzerte im Rahmen der Ruhrpott-Rodeo-On-The-Road-Tour die neuen Songs endlich mal live ausprobieren zu können: ab dem 9. Juni in Berlin, Würzburg, Augsburg, Wien und Saarbrücken. Und dann steht ja noch das Heimspiel am Freitag, 11. August, an. Dann stehen die Rheinberger auf der MAP-Bühne am Pulverturm in Rheinberg. Frank Vohwinkel: „2000 dürfen rein, der Kartenvorverkauf läuft sehr gut. Wer noch Tickets haben will, sollte sich beeilen.“ Karten gibt es über Eventim.