Im Haus der Generationen in Rheinberg Zehn Jahre integrative Disco „Let’s Dance“ groß gefeiert

Mit seiner Musik sorgt er für gute Stimmung. Schnell macht sich die erste Polonaise auf den Weg. Und manchmal mischt sich DJ Patty auch unter die Tanzenden. „Ohne euch würde unsere Disco nicht so toll laufen“, ruft er über das Mikro in die tanzende Menge. „Die Stimmung ist gut, die Leute sind nett. Ich komme gerne nach Rheinberg“, bestätigt Kai (37). Entstanden ist die integrative Disco vor zehn Jahre im Rahmen der Inklusionsveranstaltungen „Jahr der Begegnung“ der Aktion Mensch im Haus der Generationen. DJ Patty legte bereits in der Familien- und Begegnungsstätte (FuB) in Vluyn auf. Günther Schäfer fragte ihn, ob er auch in Rheinberg für gute Stimmung sorgen könnte. Erfahrung hat DJ Patty genug, denn Jahre zuvor hat er auch beim Kinderkarneval die besten Hits aufgelegt.