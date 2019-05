Chorfest : Da Capo lädt zur großen Chorparty

Der Chor Da Capo blickt am Sonntag in Wallach auf die zehn Jahre seit der Gründung zurück. Chorleiterin ist Barbara Kleintges-Topoll (vorne). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Borth/Wallach Vor zehn Jahren gründete Barbara Kleintges-Topoll die Singgemeinschaft, der inzwischen rund 50 Frauen und Männer angehören. Am Sonntag gibt es ein Fest im und am evangelischen Gemeindehaus an der Wilhelmstraße in Wallach.

Als Barbara Kleintges-Topoll vor zehn Jahren den Chor Da Capo Borth-Wallach ins Leben rief, konnte sie dessen Erfolgsgeschichte nicht erahnen. Eine verschworene Singgemeinschaft ist seither herangewachsen. Eine schlagkräftige Truppe. Ein Chor, der aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Das zehnjährige Bestehen wird Da Capo groß feiern – am Sonntag, 5. Mai, mit einem ordentlichen Fest im und am Evangelischen Gemeindehaus in Wallach.

50 Sänger gehören zum Chor. Streng genommen müsste man eher von Sängerinnen sprechen, denn die Herren der Schöpfung sind deutlich in der Minderheit. 43 Damen stehen gerade einmal sieben Männer gegenüber. Die Mitglieder sind zwischen 20 und 82 Jahre alt. Geprobt wird einmal pro Woche, immer donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im Wallacher Gemeindehaus an der Wilhelmstraße gleich neben der Kirche.

Info Neue Mitglieder sind immer willkommen Mitgliedschaft Mitglieder des Chores Da Capo zahlen sechs Euro Monatsbeitrag. Davon ist die eine Hälfte zur Deckung laufender Kosten, die andere für die Notenkasse. Wer mitmachen möchte, kann donnerstags ab 20 Uhr zum evangelischen Gemeindehaus in Wallach zur Probe kommen. Chor Die meisten Sänger und Sängerinnen (18 von derzeit 50 sind von Beginn an dabei) stammen aus Borth und Wallach. Ausflug Einmal im Jahr gibt es einen Tagesausflug für alle Mitglieder.

„Unser Repertoire ist bunt gemischt“, beschreibt Barbara Kleintges-Topoll. Von deutschen Schlagern wie „Ich will keine Schokolade“ oder „Biene Maja“ über Pop-Songs von Abba, den Ärzten oder den Toten Hosen bis hin zu Klassikern wie Leonard Cohens Hymnus „Halleluja“ ist ein breites Spektrum abgedeckt. „Hin und wieder singen wir auch in Kirchen, dann haben wir natürlich auch kirchliche Lieder im Programm“, erläutert die Dirigentin, die im Laufe der Jahre gelernt hat: Besonders gerne singen ihre Leute Kanons und Quodlibets. So nennt man Musikstücke, in denen ursprünglich voneinander unabhängige Melodien zum gemeinsamen Tonsatz kombiniert werden.

Aber Da Capo kann auch weihnachtlich. „Einmal im Jahr, immer am dritten Adventssonntag, geben wir ein Weihnachtskonzert mit Songs wie ,Winter Wonderworld’“, schildert Dörte Schültingskemper. Sie ist nicht nur Sängerin im Chor, sondern auch Vize-Vorsitzende des vor etwa vier Jahren gegründeten Vereins Da Capo Borth-Wallach. Vorsitzende ist Barbara Kleintges-Topoll. So wie diese adventlichen Konzerte hat auch der Mitsingabend einen festen Platz im Jahresablauf. Dörte Schültingkemper: „Dann haben wir immer ein volles Haus mit gut und gerne 200 Besuchern. Wir Chormitglieder mischen uns dann zur Verstärkung unter die Leute.“ Insgesamt kommt der Chor auf durchschnittlich zwölf Auftritte pro Jahr. Mal wird bei privaten Anlässen gesungen, oder Da Capo ist beim Erleuchten des Alten Rathauses dabei. Oder, wie im Januar, auf der Stadthallen-Bühne beim Neujahrsempfang.

Weil die 50 Mitglieder ein sehr geselliger Haufen sind, treffen sie sich einmal im Jahr auch am Borther Wappenbaum neben der Sparkasse und erheben dort unter freiem Himmel ihre Stimmen zur Freude vieler Borther und Wallacher.

Für das Fest am 5. Mai gibt es ein ordentliches Programm. Beginn ist mit einem 11-Uhr-Gottesdienst in der Wallacher Kirche, anschließend ist im Gemeindehaus ein Empfang geplant. Unter anderem sind alle Borther und Wallacher Vereine, die Feuerwehr, ehemalige Sänger und Sängerinnen des Chors, die Pfarrer der beiden Kirchen und der Bürgermeister eingeladen. Später wird gegrillt, es wird Eis verkauft, die Cocktailambulanz mixt schmackhafte Getränke.