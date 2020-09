Straßenverkehr in Rheinberg : Neuer Zebrastreifen vor dem Pflegezentrum Wiesenhof

So sieht der Fußgängerüberweg über die Xantener Straße aus. Foto: Uwe Plien

Rheinberg In Rheinberg gibt es einen neuen „Zebrastreifen“. Er markiert die Xantener Straße in Höhe des Pflegezentrums am Wiesenhof. Im Auftrag der Stadt sind die weißen Streifen in der vergangenen Woche aufgetragen worden.

Es ist nach dem auf der Römerstraße am Annaberg der zweite öffentliche Fußgängerüberweg dieser Art in der Stadt. Die Stadtverwaltung teilte auf Nachfrage der Redaktion mit, dass der Haupt- und Finanzausschuss aufgrund von Anträgen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und CDU die Stadtverwaltung beauftragt hatte, zu prüfen, wo Fußgängerüberwege auf der Xantener Straße angelegt werden könnten. Für einen Überweg in Höhe des Altenpflegeheimes sei eine entsprechende Prüfung abgeschlossen. Die Markierungsarbeiten seien am Mittwoch, 23. September, erfolgt. Die dazugehörigen Schilder fehlen noch, sie sollen aber in Kürze aufgestellt werden.