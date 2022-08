Stadt Rheinberg und Polizei bitten um Hinweise : Zaunelemente aus Metall gestohlen

Die beiden Fotos zeigen, wo die Zaunelemente gestohlen worden sind. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg Dreister Diebstahl an der Bela-von-Glinde-Straße im Neubaugebiet in Rheinberg in der Nähe des Altenheims St. Thekla. Polizei und Stadt Rheinberg gehen davon aus, dass die Tat geplant war.

Die Tat liegt schon mehr als zehn Tage zurück, die Rheinberger Stadtverwaltung hat erst am Mittwoch darauf aufmerksam gemacht. Aber dennoch sorgt der Vorfall bei vielen Menschen für Kopfschütteln und Unverständnis. In der Nacht von Samstag, 13. August, auf Sonntag, 14. August, ist im Zeitraum zwischen 22 Uhr abends und 8.30 Uhr morgens ein Metallzaun gestohlen worden. Es handelt sich um einen Doppelstabmattenzaun, der der Stadt gehört. Er stand zwischen der Bela-von-Glinde-Straße und dem Parkplatz des St.-Thekla-Altenheims an der Straße Am Park 11. Die Zaunelemente seien demontiert und entwendet worden, sie seien anthrazit-grau und hätten das Maß 1,60 mal 2,50 Meter, erklärte die Stadt. Insgesamt fehlten etwa 4,50 Meter Zaun sowie die dazugehörigen Klemmleisten. Die einbetonierten Pfosten hätten die Täter oder der Täter stehen lassen.

Die Stadt habe den Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige gebracht, heiß es am Mittwoch. Der Schaden betrage rund 600 Euro. Die Verwaltung und die Polizei gehen davon aus, dass die Tat geplant war. Denn für die Demontage der Halteleisten sei Spezial-Werkzeug notwendig und die Pfosten wiesen keine Spuren von mutwilliger Beschädigung auf. Die Stadt bittet um Hinweise an die Polizei in Rheinberg unter Tel. 02843 9276-0.

