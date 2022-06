Peter Valance im Rheinberger Kultursommer : Zauberkunst der absoluten Spitzenklasse

Unter einem Plastikbecher hat Peter Valance (li.) einen Nagel versteckt. Andreas aus dem Publikum „opfert“ seine Hand. Sie ist ganz geblieben. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Er kam, sah und verzauberte. Peter Valance sorgte auf der Bühne der Rheinberger Stadthalle für einen überaus unterhaltsamen und ebenso spannenden Abend.

Der Berliner gehört zur absoluten Weltspitze der Zauberkunst, mit der er sein Publikum buchstäblich in Atem hielt. „Wie kann das gelingen, wie funktioniert das“ – das dürften die am Freitagabend am häufigsten gestellten Fragen gewesen sein, die sein Publikum beschäftigten. Da ist beispielsweise eine 30 mal 30 Zentimeter große rote „Origami-Box“, die er Stück um Stück ausklappt. Bis zu einer Größe, die es seiner Assistentin ermöglichte, sich in diese Box zu legen. Peter Valance klappt diese Box wieder auf Originalgröße zusammen und stößt noch drei Schwerter hindurch. Wo ist seine Assistentin geblieben?

Arbeitet der Profizauberer und Illusionist mit doppeltem Boden? Wackelte nicht doch der Vorhang, weil seine Assistentin dahinter verschwand? Das Publikum kam ins Staunen und wunderte sich, als Peter Valance die Origamibox erneut auf die vorherige Größe ausklappte und seiner Assistentin beim Aussteigen half.

Kleine und große Zaubernummern wechselten sich ab. Er holte das Publikum mit auf die Bühne, zeigte mit Carla aus Hochkamer an seiner Seite einen Kartentrick, mit dem Vierbaumer André im Doppelpack weitere Tricks. Valance riss eine Zeitung in Stücke, um sie dann wieder im kompletten Format aufzuschlagen. So gesehen kleine Ablenkungsmanöver und Klassiker, die die Vielfalt und Fingerfertigkeit eines mehrfach ausgezeichneten Profizaubers zeigen. Er wurde mit dem Oscar der Zauberwelt, dem Merlin Award, ausgezeichnet. Wie zuvor David Copperfield oder Siegfried und Roy.

Wie kann ein markierter 50 Euro-Schein einer jungen Zuschauerin verschwinden und aus einer Orange wieder hervorgeholt werden? Diese Kunststücke und Tricks begeisterten. Für die spektakulären Showelemente ließ er sich in einer Zwangsjacke fesseln. Zwei Minuten Zeit hatte er, um sich zu befreien, bevor scharfe Stahlflügel ihn verletzen sollten. Zum Nervenkitzel aller hing er an einem brennenden Seil. Er schaffte es, sich zu befreien, auch unter Wasser. Das Publikum merkte schnell, dass enorme körperliche Anstrengung in dieser Entfesslungsarbeit stecken. Ein Topact reihte sich an den anderen.

Das Publikum schien Teil eines magischen Moments zu werden, der die Arbeitsweise eines Illusionisten offenbarte. Verriet Valance Berufsgeheimnisse? Von wegen. Der Magier verschwand aus einer Kiste, aus der dann eine seiner Assistentinnen entstieg, während er sich aus dem Zuschauerraum der Bühne näherte.

Peter Valance bot einen Abend der Superlative vor leider nicht ausverkauften Reihen.

(up)