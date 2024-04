Peter Valance in Rheinberg Las-Vegas-Flair in der Stadthalle

Magie, Illusion und charmante Comedy erlebte das Rheinberger Publikum am Wochenende. Bereits zum zweiten Mal kam Peter Valance mit seiner magischen Show ins Stadthaus. In seinem aktuellen Programm „Supermagic“ faszinierte er sein Publikum und bescherte einen unterhaltsamen wie spannenden Abend mit Las-Vegas-Flair. Er gehört zur absoluten Weltspitze der Zauberkunst und schafft es mühelos, sein Publikum buchstäblich in Atem zu halten.