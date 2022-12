Medizinische Versorgung in Rheinberg Zahnärztin Petra Apfelbaum geht in den Ruhestand

Die Behandlungen hätten ihr immer Spaß gemacht, der immer größer werdende Bürokratie-Aufwand am Ende weniger, sagt Petra Apfelbaum, die ihre Zahnarztpraxis in Borth nach 35 Jahren und neun Monaten mit einem lachenden und einem weinenden Auge aufgegeben hat. Die Ärztin geht in den Ruhestand. „Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams bei allen Patientinnen und Patienten bedanken und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit“, sagt Petra Apfelbaum. Die Schlüssel für die Räumlichkeiten im alten Borther Rathaus an der Borther Straße hat sie der Stadt Rheinberg übergeben und mit der Schließung auch einen privaten Umzug verbunden.