Rheinberg : Situation der Flüchtlinge ist entspannt

Rheinberg Im Rheinberger Sozialausschuss am 15. Januar legt die Stadtverwaltung aktuelle Zahlen vor.

Die Situation der asylbegehrenden und geduldeten Ausländer in Rheinberg ist weitgehend unverändert. Zuweisungen erfolgen weiterhin nur in begründeten Einzelfällen. „Insofern ist die Anzahl derjenigen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, weiterhin rückläufig“, teilt die Stadt in ihrer Vorlage für den Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren mit. Er tagt am Dienstag, 15. Januar, 17 Uhr, im Stadthaus im Mehrzweckraum im Erdgeschoss. Weiter heißt es: „Die Anzahl der Personen, die mit einer Wohnsitzauflage als anerkannte Flüchtlinge in Rheinberg leben, hat zuletzt zugenommen. Allerdings sind von den Anfang des Jahres 2018 angekündigten bis zu 50 Frauen und Männer mit Wohnsitzauflage lediglich 13 nach Rheinberg gekommen.“