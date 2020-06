Yorkshire-Terrier ausgebüxt : Happy End: Hunde(allein)ausflug endete ohne Folgen

Das war mal eine etwas andere Festnahme: Die Polizei kraulte dem ausgebüxten Yorkshire-Terrier so lange, bis er wieder mit seinem Frauchen vereint war (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rheinberg Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr fingen aufmerksame Passanten einen kleinen Yorkshire-Terrier ein, der an der Straße Grote Gert am Annaberg die große, weite Welt allein erkundete.

Die alarmierte Polizei stoppte den Ausreißer und hat ihn nach eigener Einschätzung „mittels intensiver Rückenmassage“ überreden können, auf das Ordnungsamt zu warten, um sein Zuhause ausfindig machen zu können. So endete das Abenteuer schnell: Um 16 Uhr waren Hund und Besitzerin wieder glücklich vereint.

(RP)