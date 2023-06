Am Mittwoch, 21. Juni, in Rheinberg Yoga-Aktionstag soll Spenden für das Hospiz bringen

Das Herzstück des Aktionstages bilden die „108 Sonnengrüße“-Yoga-Techniken – die das Quartett in vier verschieden Variationen von 16 bis 18.30 Uhr ansagt. Das sei sowohl als körperliche Herausforderung zu sehen als auch als Meditation in Bewegung und zudem ein großer Spaß als Gruppenerlebnis mit viel Humor, Leichtigkeit und Musik. Dabei haben Interessierte die Wahl zwischen der Praxis vor Ort im Kursraum der Praxis „Körpermitte“ an der Moerser Straße in Rheinberg, der Teilnahme von zu Hause aus im Online-Livestream, einem Aufzeichnungspaket, zwei Kindersonnengruß-Varianten und Sonnengrüßen für jeden. Für alle, die es sanfter mögen, gibt es von 19 bis 20.30 Uhr unter dem Motto „Relax & Recover“ After-Work-Yoga zum Entspannen mit Atemtechniken, einer Massage (auch Partner-Massage) und Tiefenentspannung.