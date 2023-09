Gastronomie in Rheinberg Am neuen Standort verkaufen sich Backfisch & Co gut

Am Freitagnachmittag ist richtig was los am Stand. Zwei junge Männer, die in der Nachbarschaft gerade Schrott weggefahren haben, nutzen die Gunst der Stunde und bestellen sich Bratfisch. „Wir sind zum ersten Mal hier“, sagen die beiden. Unterdessen ist Udo Berger aus Büderich schon fast Stammkunde. Er komme jeden Tag hier vorbei. „In den zwei Wochen war ich schon dreimal am Stand und habe mir was zu essen geholt. Und ich muss sagen: Es war jedes Mal top.“