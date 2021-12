Die Veranstaltungs- und Event-Kultur verändert sich : Was bleibt, sind schöne Erinnerungen an Aratta & Co

Eigentümer Henry Hochstein vor der ehemaligen Diskothek Aratta. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg/Xanten Nicht zuletzt durch Corona verändert sich die Veranstaltungs- und Event-Kultur. Diskotheken wie das Aratta haben ausgedient. Aber es werden neue Dinge kommen.

Ich kann mich noch sehr genau an meinen ersten Besuch im Aratta erinnern. 1977 war das, ich war 15 und aufgeregt wie 100 Mann. Meine fünf Jahre ältere Schwester zeigte sich gnädig und nahm mich und meinen besten Kumpel in ihrem alten R4 mit in den Kultladen zwischen Moers und Rheinberg. Das war schon ein anderes Kaliber als die Jugendheime, in die wir sonst gingen – eine „echte“ Disco!

Zugegeben: Dass der Mann an der Kasse meine Schwester breit grinsend fragte, warum sie jetzt schon Kinder mitbringe, hat mich hart getroffen. Aber egal: Ich war tatsächlich im Aratta und durfte erstmals den (stark verrauchten) Duft der großen weiten Partywelt schnuppern. Unvergesslich.

Das ist eine meiner Erinnerungen an die tolle Aratta-Zeit. Ganz sicher gibt es Tausende andere. Ans Aratta, dessen Geschichte nun endgültig vorbei ist, und an viele, viele andere Kneipen, Jugendheime und Discos, die in den siebziger und achtziger Jahren meistens aus allen Nähten platzten. „Wegen Überfüllung geschlossen“ hätte man draußen an die Türen schreiben können.

Doch dieses Bild hat sich gewaltig geändert: dadurch, dass die Baby-Boomer in die Jahre gekommen sind und längst nicht mehr an den Wochenenden die Nächte durchtanzen; dadurch, dass die Jugendlichen von heute andere Ansprüche daran und Vorstellungen davon haben, wie man „ausgeht“; und natürlich trägt Corona dazu bei, dass nichts mehr so ist, wie es war.

So wie die Diskotheken alten Stils sind auch die typischen Eckkneipen und manches vertraute Café vielerorts verschwunden. Sie werden wohl nie wiederkommen. Die ganze Veranstaltungs- und Eventbranche verändert sich. Das zeigt auch das Interview mit dem scheidenden Chef des Freizeitzentrums Xanten, Wilfried Meyer, das in dieser Woche bei uns zu lesen war. Altes geht, aber es werden neue Dinge kommen. Und immerhin: Die schönen Erinnerungen an Aratta & Co bleiben.

Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr 2022 mit viel Glück und Gesundheit!

Uwe

Plien

