Hilfestellung online : Vortrag über Steuertipps für Photovoltaik-Betreiber

Rheinberg/Xanten Am Mittwoch, 3. Juni, gibt der Solarstrom-Experte Thomas Seltmann online einen kompakten Überblick über die aktuelle Steuerpraxis. Der Vortrag richtet sich an Photovoltaik-Interessierte sowie Betreiber von Anlagen.

Immer mehr Privatleute wandeln mittels Photovoltaik­Anlagen Sonnenenergie in Strom um. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern auch dem eigenem Geldbeutel. Was viele aber nicht wissen: Selbst wenn Privathaushalte Solarstrom gewinnen, kann die Finanzverwaltung dies als unternehmerische Tätigkeit betrachten. Thomas Seltmann, Initiator und Hauptautor der Rubrik „Steuertipps“ bei PV-Magazine Deutschland, gibt in einem Online-Vortrag am Mittwoch, 3. Juni, 18 bis 20 Uhr, deshalb Hilfestellung für die steuerliche Abwicklung von Photovoltaik-Anlagen. Geboten wird ein kompakter Überblick über die aktuelle Steuerpraxis.