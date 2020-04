Besuchsverbot in Corona-Krise : VdK setzt auf kreative Lösungen in Pflegeheimen

Rheinberg/Xanten Es gebe von Besuchsboxen im Freien bis zur Videotelefonie gute Beispiele dafür, wie man die Besuchs- und Kontaktverbote in Seniorenheimen lockern könnte, teilt der Sozialverband mit.

Im gesamten Bereich des VdK-Kreisverbandes am Niederrhein (Stadt Duisburg, Kreis Wesel und Kreis Kleve) werden rund 13.000 pflegebedürftige Menschen in Pflegeeinrichtungen in der Dauer- oder Kurzzeitpflege stationär versorgt. Die aktuellen Besuchs- und Kontaktverbote in Pflegeheimen stellen für diese Menschen und ihre Angehörigen nach Einschätzung des Sozialverbandes eine schwere Belastung dar.