Regionalbahn zwischen Xanten und Duisburg : RB31-Züge am Freitag wegen defektem Stellwerk verspätet

Rheinberg/Xanten Auf der Regionalbahnstrecke 31 zwischen Xanten und Duisburg ist es am Freitag bis in die Abendstunden zu Verspätungen gekommen. Das bestätigte die Nordwestbahn (NWB) als Betreiberin.

Auf der Regionalbahnstrecke 31 zwischen Xanten und Duisburg ist es am Freitag bis in die Abendstunden zu Verspätungen gekommen. Das bestätigte die Nordwestbahn (NWB) als Betreiberin. Eine Sprecherin sagte, es gebe Probleme mit einem Stellwerk in Rheinkamp. Das führe dazu, dass die Zugführer in dem Bereich auf Sicht und nicht automatisiert fahren müssten – dadurch komme es teilweise zu erheblichen Verspätungen und es falle auch mal eine Zugverbindung ganz aus. Für die Infrastruktur auf der Strecke ist die DB Netz und nicht NGW zuständig.