„Der Niederrheiner“ zwischen Xanten und Duisburg : RB 31 hält am Montag nicht in Rheinhausen

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz kann am Montag, 11. Januar, in den Abendstunden eine Zugverbindung der Linie RB 31 nicht in Rheinhausen halten. Die Nordwestbahn weist daraufhin, dass ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wird. Betroffen ist die Zugverbindung NWB 75216. Ab Duisburg Hauptbahnhof verkehrt der Zug um 0.10 Uhr in Richtung Xanten. Der Halt Rheinhausen kann nicht zum Ein- und Ausstieg angefahren werden. Fahrgäste mit Ziel Rheinhausen und Fahrgäste aus Rheinhausen mit Ziel Rumeln werden gebeten, Ersatzbusse zu nutzen. Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt am Duisburger Hauptbahnhof um 23.41 Uhr (29 Minuten früher als die reguläre Abfahrt). Ankunft in Rheinhausen ist um 0.05 Uhr (20 Minuten früher). Abfahrt des Ersatzbusses in Rheinhausen ist um 23.57 Uhr (20 Minuten früher), die Ankunft in Rumeln um 23.56 Uhr (14 Minuten früher). In Rumeln besteht um 0.20 Uhr Anschluss an die RB 31 Richtung Xanten.