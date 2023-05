1400 Teilnehmer vier Tage im Sattel Radtour stoppt in Xanten und Rheinberg

Das wird gigantisch: Wenn die NRW-Radtour am Freitag, 30. Juni, erst in Xanten und dann ein paar Stunden später (so gegen 15 Uhr) nach Rheinberg kommt, werden rund 1400 Radler, aufgeteilt in zwei zeitversetzt fahrende, etwa gleich große Gruppen in die Innenstädte kommen und dort für eine Weile alles lahmlegen. Allein 150 Frauen und Männer werden für die Organisation gebraucht. Die Polizei eskortiert die Tour, ebenso das Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst für den Fall, dass Fahrerinnen oder Fahrer versorgt werden müssen, was hoffentlich nicht der Fall sein wird. Erfahrene ADFC-Tour-Scouts halten den Tross zusammen.