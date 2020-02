Einbrüche in Xanten und Rheinberg : Kirche und Feuerwehr bestohlen

Die Einbrecher schlugen im Rheinberger Gemeindebüro eine Scheibe ein, gelangten ins Innere aber durch ein aufgehebeltes Fenster. Foto: Uwe Plien

Xanten/Rheinberg In das Feuerwehrgerätehaus in Vynen und in das Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg ist eingebrochen worden.

Heidi Bodden, die Sekretärin der Evangelischen Kirchengemeinde in Rheinberg, war schon von Presbyter und Kirchmeister Wilfried Steinhaus gewarnt worden. „Ich wusste, was auf mich zukommt, als ich am Montagmorgen ins Gemeindebüro kam“, sagt die Rheinbergerin. Was sie dort vorfand, sorgte nicht gerade für Erheiterung. Alles war durcheinander geworfen, Schränke und Schubladen waren durchwühlt worden. Das Schlimmste: Der oder die Einbrecher hatten in einem Schrank beide Tresore aufgebrochen. Das Geld, das sich darin befand, nahmen sie mit.

Die Küsterin der Kirchengemeinde hatte bereits am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr die Polizei gerufen. Die stellte fest, dass die Täter zunächst eine Scheibe des kleinen Gemeindesaals eingeschlagen hatten. Das Glas fiel allerdings nicht heraus. Zutritt zum Gebäude verschafften sie sich, indem sie neben der Tür ein Fenster aufhebelten. Durch den Saal kamen sie dann in die Büroräume, wo sie alles durchwühlten.

Im Feuerwehrgerätehaus in Vynen wurde eine Metalltür aufgebrochen. Foto: RP/Markus Werning

Die Täter machten ihre Bargeldbeute in der Zeit zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen, als die Tat entdeckt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurden neben dem Bargeld auch ein Beamer sowie ein Laptop gestohlen. Was sie darüber hinaus mitgenommen haben, stehe zurzeit noch nicht fest, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Auch im Xantener Ortsteil Vynen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Dort sind Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in das Feuerwehrgerätehaus eingebrochen: Dafür brachen sie eine Metalltür auf, durchsuchten dann zwei Fahrzeuge und nahmen hochwertige Geräte mit, wie die Ermittler berichteten. Demnach stahlen die Täter eine Wärmebildkamera sowie einen hydraulischen Spreizer und einen hydraulischen Zylinder. Der Gesamtwert liegt bei mehr als zehntausend Euro.

Unklar ist, ob die Täter die Geräte zu Geld machen oder für weitere Einbrüche verwenden wollen. Vermutlich waren sie mit einem Fahrzeug vor Ort, um ihre Beute zu transportieren. Die Geräte werden von der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung und bei Verkehrsunfällen eingesetzt, um eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen zu befreien. Der Diebstahl hat Auswirkungen auf die Arbeit der Einsatzkräfte, wie Xantens Feuerwehrleiter Markus Windhuis sagte: Wenn der Löschzug Nord jetzt zu einem Verkehrsunfall gerufen werden sollte, müssten auch die Kameraden in Birten alarmiert werden, damit die Retter über ausreichend technisches Gerät am Einsatzort verfügten.

Beide Fälle sorgen für Kopfschütteln. „In einem Notfall ist jeder froh, wenn die Feuerwehr kommt, aber selbst sie wird beklaut“, sagte ein Ermittler.