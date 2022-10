Zugverkehr eingeschränkt : RB 31 pendelt nur zwischen Duisburg und Rheinberg

Rheinberg/Xanten/Duisburg Wegen eines defekten Stellwerks fahren die Züge der Regionalbahn 31 am heutigen Donnerstag (13. Oktober) nur zwischen Rheinberg und Duisburg. Die Störung soll gegen 15 Uhr wieder behoben sein. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Die Rhein-Ruhr-Bahn als Betreiberin der Regionalbahn (RB) 31 zwischen Xanten und Duisburg hat auf Störungen auf der Linie am Donnerstag hingewiesen. Aufgrund eines kurzfristig unbesetzten Stellwerkes der DB Netz AG könne die RB 31 am Donnerstag im Zeitraum von 4.30 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr nur zwischen Duisburg und Rheinberg verkehren. „Unsere Kollegen und Kollegeinnen konnten in der Zwischenzeit einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Dieser verkehrt zwischen Xanten und Rheinberg und startet immer zur vollen Stunde in Xanten“, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Morgen mit.