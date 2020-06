Sparkasse hilft Kinderschutzbund Alpen : Cent für Cent zur großen Spendensumme

Karin van Bonn (2.v.l.), Vorsitzende des Kinderschutzbunds Alpen, freut sich über die Spende. Foto: Sparkasse

Niederrhein Der Kinderschutzbund Alpen, die Sucht-Selbsthilfegruppe Hoffnung aus Xanten, der Förderverein der Rheinberger Grundschule am Rheinbogen und der Kindergarten St. Georg in Sonsbeck-Labbeck erhalten Spenden aus dem Projekt Girocents der Sparkasse am Niederrhein.

Der Ortsverband Alpen des Deutschen Kinderschutzbundes setzt seine Taschen-Aktion fort. Die rund 1900 Euro aus dem Spenden-Projekt Girocents der Sparkasse am Niederrhein sind da sehr willkommen. Bei der zwölften Spenden-Runde kamen 7433,69 Euro zusammen. „Dieses Geld stammt ausschließlich von unseren Kunden, die monatlich das von ihrem Girokonto spenden, was rechts vom Komma steht“, sagt der Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti.

Nach jeder Abbuchung erhalten die Spender einen Link, mit dem sie fürs Projekt ihrer Wahl abstimmen. Der Ortsverband Alpen des Deutschen Kinderschutzbundes landete hinter dem Tierschutzverein Moers (2648,62 Euro) auf dem zweiten Platz. „Das Geld setzen wir für unsere Taschen-Aktion ein“, sagte die Vorsitzende Karin van Bonn. Zusammen mit der Alpener Tafel und dem Edeka-Markt Luft packen die Ehrenamtlichen des Kinderschutzbundes einmal im Monat 50 Taschen mit gesunden Lebensmitteln für Kinder aus prekären Familiensituationen.

Die Sucht-Selbsthilfegruppe Hoffnung aus Xanten erhält 1260,75 Euro. Dafür wird der Verein einen weiteren Koffer kaufen, mit dem Jugendliche vor den Folgen einer Sucht gewarnt werden. Die Ehrenamtlichen besuchen pro Jahr rund 40 Schulklassen. Der Förderverein der Rheinberger Grundschule am Rheinbogen wird die 574,62 Euro aus den Girocents ins Projekt grünes Schulhof-Klassenzimmer investieren. Und der Katholische Kindergarten St. Georg in Sonsbeck-Labbeck plant einen neuen Leuchttisch. Monika Sujatta von der Turn-Abteilung des Moerser TV freut sich über 693,57 Euro: „Wir brauchen einen neuen Schwebebalken, das ist ein schöner Zuschuss.“

(RP)