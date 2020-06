Öffentlicher Personen-Nahverkehr : Bustickets gibt es jetzt wieder vorne bei den Fahrern

Die ersten Niag-Busse sind jetzt so nachgerüstet worden, dass das Einsteigen voprne bei den Fahrern wieder möglich. Auch Tickets kann man bei den Fahrern wieder bekommen. Das Geld sollte man möglochst passend bereit halten. Foto: Niag

Rheinberg/Xanten Die ersten Busse der Niag-Verkehrsbetriebe und des privaten Busunternehmens Look sind jetzt so mit Schutzkabinen ausgestattet, dass der Einstieg wieder vorne beim Fahrer möglich ist und es dort auch Fahrkarten gibt.

Der Umbau der kompletten Busflotte soll in den nächsten Wochen erfolgen. Am 14. März war der Fahrkartenverkauf beim Fahrpersonal in den Bussen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus ausgesetzt worden. Die Fahrgäste durften die Busse seither ausschließlich durch die hinteren Türen betreten. Seit dem 2. Juni und mindestens bis zum Beginn der Somerferien setzt die Niag zwei Ticketbusse als mobiles Kundencenter ein und verkauft darin Fahrkarten. Weitere Infos gibt es unter niag-online.de/bus-bahn/kundencenter-mehr/