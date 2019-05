Imageanalyse : Bald gibt’s Noten für die Volkshochschule

Rheinberg/Alpen/Sonsbeck/Xanten Mit einer Umfrage will die Weiterbildungseinrichtung ermitteln, wie ihr Angebot bei der Bevölkerung ankommt – und wie sie es verbessern kann.

Aus diesem Grund kooperiert das VHS-Team mit einer Projektgruppe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) in Duisburg. Acht Studenten führen unter Anleitung von Kerstin Schreiber eine als Praxisprojekt angelegte Umfrage zum Image der VHS durch. Interessierte können an der Umfrage teilnehmen. „Das nimmt fünf bis zehn Minuten in Anspruch, mehr nicht“, versichert Korfkamp. Die Daten werden anonym ausgewertet.

„Wir möchten wissen, welche Teilnahmehindernisse es gibt“, so der Leiter. „Was erwarten die Menschen in der Region von uns, was hält sie davon ab, sich mit unseren Angeboten auseinanderzusetzen, welche Anregungen haben sie?“ In einem Punkt haben Korfkamp und seine Kollegen bereits Klarheit: Es fehlt an geeigneten Räumen. Korfkamp: „Pädagogische Qualität reicht nicht aus, auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen.“ Niemand möchte heute mehr in einem kargen Schulraum auf Kinderstühlchen sitzen, wenn er bei der VHS einen Philosophiekurs gebucht hat. Das hat die Politik bereits erkannt, Besserung ist in Sicht, über neue Räume wird nachgedacht.