Gewinnerin kommt aus Xanten : RP-Rätsel führt direkt in den Asia-Kochkurs

Florian Hirschmann von der Kochschule im Weinhaus und Gewinnerin Anni Bongarts haben schon mal in den Kühlschrank geschaut. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Xanten Gewinnerin Anni Bongarts aus Xanten geht bald in die Rheinberger Kochschule von Florian Hirschmann. Sie freut sich schon darauf, neue Anregugen zu bekommen.

„Hausmannskost“, sagt Anni Bongarts wie aus der Pistole geschossen auf die Frage nach ihren Kochkünsten. Als Mutter von drei Kindern habe sie viele Jahre jeden Tag am Herd gestanden und gekocht. Da sitzt irgendwann jeder Handgriff, da schmecken Eintopf, Gemüse und Braten auch ohne aufgeklapptes Rezeptbuch. Auch Kochkurse haben sie mal besucht, aber das sei lange her. In einer Kochschule war die 63-Jährige allerdings noch nie. Umso mehr freut sie sich darauf, bei Florian Hirschmann in dessen Rheinberger „Kochschule im Weinhaus“ am Großen Markt neue Inspirationen zu finden. Denn Anni Bongarts hat beim großen RP-Silvester-Rätsel die Teilnahme an einem Kochkurs gewonnen.

Ob Thai-Küche, indisch oder Asian-Streetfood – für welchen Kurs sich die RP-Leserin entscheidet, das werden Hirschmann und seine Schülerin noch besprechen. Sie habe sich auf jeden Fall riesig über den Gewinn gefreut, sagt die Xantenerin, die früher in Labbeck gewohnt hat, aber auch Freunde und Verwandte in Alpen und Rheinberg hat. „Dadurch kenne ich mich in allen Orten ganz gut aus und deshalb konnte ich auch die Rätsel-Fragen gut beantworten“, so die Gewinnerin, die sich als Rätsel-Fan bezeichnet. „Viel Glück und Gesundheit“, lautete das Lösungswort diesmal. Die Fragen bezogen sich allesamt auf lokale Ereignisse, über die im Jahr 2021 im Boten für Stadt und Land berichtet wurde.

Florian Hirschmann hat gerne einen Platz in einem Kochkurs gespendet und wird Anni Bongarts den Abend in seiner Kochschule so schön wie möglich machen. Am 1. September des vergangenen Jahres hat er eröffnet, und seitdem brummt es ganz ordentlich. „Die Kurse werden sehr gut angenommen“, erzählt der Rheinberger. Im Schnitt stehen zehn bis zwölf Teilnehmer an der Kochinsel, schnibbeln, schneiden und brutzeln, bevor sie sich anschließend das Menü gemeinsam schmecken lassen. Rund vier Stunden dauert so ein Kurs.

Die Teilnehmer kommen keinesfalls nur aus Rheinberg. Duisburg, Voerde, Moers, Issum, sogar aus Münster kamen Hobby-Köche zu ihm. Seine Aufgabe sei es nicht nur, den Leuten zu zeigen, wie man gut kocht: „Ich muss sie auch zusammenbringen, ins Gespräch bringen, oft kennen sie sich ja gar nicht.“ Aber das gelinge in aller Regel sehr gut. Ob Firmen-Event oder private Runde – „Kochen in Gemeinschaft macht Spaß“, unterstreicht Florian Hirschmann, der schon weltweit als Koch gearbeitet hat.

(up)