Zugverkehr am Niederrhein RB31-Bahnlinie steht vor der Modernisierung

Als Henning Hoffmann, Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn, vor 25 Jahren geboren wurde, war das Stellwerk in Rheinkamp schon 71 Jahre alt. 1928 erbaut, ist die mechanische Station noch immer in Betrieb. Hoffmann, der schon seine zweieinhalbjährige Ausbildung zum Fahrdienstleiter bei der Bahn gemacht hat, muss sich vorkommen wie im Museum, wenn er die großen Hebel umlegt, wenn sich Räder und Antriebsriemen in Bewegung setzen. „Nein“, sagt Hoffmann. „Die Technik ist zwar alt, aber auf ihr baut die neue Technik auf.“ Und wer ein altes Stellwerk bedienen könne, verstehe später auch die neue Technik besser.