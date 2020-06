Feuerwehreinsätze : Wiesenbrände vorsätzlich gelegt?

Die Polizei vermutet eine Verbindung zwischen den drei Bränden zwischen und Rheinberg und Budberg. Foto: dpa/Carsten Rehder

Rheinberg Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg musste am Wochenende gleich dreimal in den Bereich zwischen Rheinberg und Budberg ausrücken. Jedesmal brannten dort Wiesen, am Sonntag eine 800 Quadratmeter große Fläche. Die Polizei vermutetet Brandstiftung.

