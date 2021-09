Rheinberger Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur : Wunsch nach Stadtpark-Kiosk bleibt vorerst unerfüllt

Leonie Jordan (links, hier mit ihrer Tochter Silke Jordan) betreibt den Freibad-Kiosk Het Frietje seit 22 Jahren. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Rheinberger Grünen wollten den Freibad-Kiosk auch nach außen zum Park hin öffnen, aber da spielt die Pächterin Leonie Jordan nicht mit. Das Kultur-Team des Spanischen Vallans bietet sich an, an einigen Tagen in die Bresche zu springen.

Am Anfang war ein Antrag der Grünen. Sie wollten erreichen, dass die Stadt bis zum Beginn der nächsten Freibadsaison den Kiosk „Het Frietje“ im Underberg-Freibad zum Park hin erweitert. Schon lange bestehe der Wunsch, dass auch Stadtpark-Besucher, die keine Freibad-Besucher sind, zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen kommen können. Seit es das Café Sahnehäubchen nicht mehr gebe, fehle ein kleines Café in der Innenstadt. Zudem liege gleich neben dem Freibad der Spanische Vallan, der ein kultureller Treffpunkt geworden ist. Die langjährige Kiosk-Pächterin Leonie Jordan, so heißt es in dem Antrag, habe selbst die Initiative dazu ergriffen und wäre bereit, ein solches Café in den Sommermonaten zu betreiben. Eintritt wäre nicht zu entrichten, eine Trennung von Freibad-Kiosk und Park-Café sei möglich.

Doch so einfach, wie die Grünen sich das vorstellen, ist die Sache nicht. Die Nutzung der Terrasse vom Park aus sei ausschließlich für einen Kiosk-Betrieb (also Verkauf ohne Bedienung) möglich. Die Freibadtoiletten könnten die Kiosk-Nutzer auf der Parkseite nicht nutzen. Festgestellt worden sei, dass die vom Park aus recht hoch gelegene Terrasse nur über eine Rampe erreichbar wäre. Und: Der Denkmalschutz müsse konsultiert werden. Leicht bekleidete Badegäste sollten durch Hecken oder Zäune vor den Blicken von Schaulustigen geschützt werden. Das alles würde rund 50.000 Euro kosten. Der Kiosk wäre ausschließlich während der Öffnungszeiten des Freibades und nur an warmen Tagen geöffnet.

Alternativ ließe sich am hinteren Kioskfenster eine provisorische Treppe mit einem kleinen Podest anbringen; dort können man verkaufen. Die Kosten für diese Lösung werden grob auf 2000 Euro geschätzt.

Das alles habe nicht mehr viel mit der ursprünglichen Intention ihrer Fraktion zu tun, sagte Grünen-Sprecherin Svenja Reinert im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur und zog den Antrag zurück. Leonie Jordan sagte unserer Redaktion, die von der Stadt vorgeschlagene Lösung sei für sie inakzeptabel.