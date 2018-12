Weihnachten 2018: Der die Weihnachtsgeschichten schreibt

Weihnachtsgeschichte von Wolfgang Sommer

Über den Stall zu Bethlehem und das Kind in der Krippe ist so viel geschrieben worden, dass es, wenn überhaupt, eigentlich nichts mehr gibt, worüber noch nicht berichtet wurde. Oder? Maria und Josef, das Christuskind in der Krippe, Ochs und Esel und was man sonst noch für Getier in einem alten Stall ausfindig machen kann. Wem gehörten eigentlich der alte Ochse und der Esel? Der Esel musste in jedem Fall in den Stall, denn den benötigte der Heilige Josef noch, um mit Kind und Maria die Flucht nach Ägypten anzutreten. Und der Ochs’? Ja, der gehört einfach dazu. Von Schweinen oder Hühnern ist in der Bibel nicht die Rede. Also, so ist es – Amen.

Wer schon mal in einem Stall mit unterschiedlichen Tieren zum Ausmisten war, kennt die Gerüche. Vor allem dann, wenn es Tage zurücklag, als der Stall zuletzt eine Ausmistung erfuhr. Unser so liebliches Jesuskind, umflattert von vielen kleinen Engeln, der Heilige Josef und die Gottesmutter und das alles bei einem erbärmlichen Gestank. Die Heilige Schrift berichtet nichts von Fliegen, wie sie überall in einem Stall vorkommen. Nichts von Mäusen und Spinnen und weiterem kleinen Getier. Nichts, absolut nichts ist darüber zu lesen. Aber diese Begleitumstände gehören dazu. Und was mögen die Schäfer wohl empfunden haben, als sie als erste zum Stall kamen? Der Erlöser in einem ungemisteten Stall, mit Dung von Ochs, Esel und den Mäusen, wie sie in jedem Stall vorkommen. Sie haben es ertragen, denn von einer vorzeitigen Abreise, nur der Gerüche wegen, ist nichts überliefert.

Es waren ja nicht nur Stunden, denn bis die Heiligen drei Könige, vom Stern geführt, ankamen, mit dem Umweg über Herodes, sind sicher einige Tage vergangen. Und von einem zwischenzeitlichen Ausmisten war nun weiß Gott nirgends was nachzulesen. Aber auch das war, man muss nur richtig nachdenken, um die Heilsgeschichte zu verstehen, Vorsehung.

Nachts war es in der Gegend sehr kalt, und was wäre passiert, wenn da jemand den Einfall gehabt hätte, gründlich zu säubern? Wo wären bei der winterlichen Kälte die Mäuse geblieben, und weitere kleine Tiere? Sie hätten dem Christkind

unhörbar, aber unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie sich den Retter der Welt so nicht vorgestellt hätten. Kaum geboren und schon alles, was stört, vor die Türe setzen. Asyl ist ein hohes Gut. Aber auch Mäuse, Fliegen und Spinnen. Es sind alles Geschöpfe Gottes. Auch sie kann man nicht einfach rausschmeißen, vor die Türe setzen. Und dem Jesuskind wäre es ebenfalls alles andere als recht gewesen. Kaum geboren und schon müssen Andere, und seien es nur kleine Tiere, wegen ihm in die Kälte. So nicht!

Also, bitte, nicht ausmisten….

Wolfgang Sommer