KAG Ossenberg : Wolfgang Sommer erhält „Herz von Ossenberg“

Rheinberg Die Büttensitzung der KAG Ossenberg servierte gute Laune, auch wenn es Absage wegen des Sturms gab.

Im Publikum saß so manche Majestät aus den vergangenen Sessionen, beispielsweise Alex Lehmann, damals Prinz Alex, der Mobile. Unter den Gästen auch KAG-Mitglied Carsten Kämmerer, dem im Verlauf des Nachmittags noch eine besondere Aufgabe zukommen sollte. Wie schon in den Jahren 2011 und 2014 wurde das „Herz von Ossenberg“ verliehen. Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement von Menschen für Ossenberg gewürdigt. In diesem Jahr erhielt Wolfgang Sommer diese Auszeichnung, die zuvor an Jutta Köppen (2011) und Bernward Wissenberg (2014) vergeben wurden. Auf kaum jemanden besser als auf den neuen Würdenträger passe die Bezeichnung „Ein Mann, ein Wort“, so Kämmerer. In seiner Laudatio zeichnete er das jahrelange Wirken des Titelträgers nach.