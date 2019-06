Feuerwehreinsatz : Wohnhaus in Eversael brennt aus – niemand verletzt

Aus dem Wohnhaus an der Straße Zum Rhein stieg Rauch auf. . Foto: Guido Schulmann

Rheinberg-Eversael In Eversael an der Straße Zum Rhein hat es am frühen Samstagmorgen in einem Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr Rheinberg wurde gegen 5.50 Uhr mit dem Stichwort „Zimmerbrand“ alarmiert und machte sich umgehend auf den Weg nach Eversael.