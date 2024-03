Haushaltspolitik in Rheinberg Wo die CDU den Rotstift ansetzen möchte

Rheinberg · Die Haushaltslage in Rheinberg ist dramatisch. Die CDU vermisst Sparvorschläge der Verwaltung und macht selbst welche. Sie will unter anderem die Stadtbibliothek privatisieren und den Mensa-Bau für die Kita in Vierbaum erst einmal streichen.

08.03.2024 , 05:44 Uhr

Die Stadt hat eine Nachhaltigkeitsstrategie für Rheinberg auf den Weg gebracht. Da möchte die CDU kürzen. Foto: Stadt Rheinberg