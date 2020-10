Corona-Bestimmungen in Rheinberg : „Wir sind verärgert und entsetzt“

Corona-Bestimmungen in Rheinberg

Rheinberg-Vierbaum Auch der Schwarze Adler in Vierbaum muss im November coronabedingt schließen. Die Genossenschaft ist verärgert, weil sie gerade erst viel Geld investiert hat, unter anderem in Luftreinigungsgeräte.

Bund und Länder haben nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch scharfe Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Gastronomie und Hotels sind betroffen. Die RP hat sich mit Fritz Wagener unterhalten. Er ist Vorstand der Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum, die das Haus – Restaurant, Kneipe und Kulturspielstätte – an der Baerler Straße 96 in Rheinberg unterhält.