Erstmals ohne Königsschießen Winterswick feiert vier Tage Schützenfest

Die Mitglieder der Bruderschaft treffen sich am 30. Mai um 9.45 Uhr vor dem St.-Thekla-Haus am Stadtpark, um mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Innenhof des Hauses eine Messe zu feiern und anschließend an der Fronleichnamsprozession zum Hospiz teilzunehmen. Um 14 Uhr treten die Schützen am Vereinslokal Reintges zum Umzug durch Winterswick an. Gegen 15.30 Uhr werden Präses Bärbel Jensen und der Vorstand das Preisschießen eröffnen. Zur Teilnahme am Preisschießen sind auch die Schützenschwestern aufgefordert. Anschließend dürfen alle Besucher gegen eine kleine Gebühr auf den Rumpf des Vogels schießen. Dem Gewinner winkt ein Sachpreis.