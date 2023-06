Klavier-Festival Ruhr in Rheinberg Wahlgesänge in der Stadthalle

Großer Humor in der kleinen Form des Kabaretts: Keine krachenden Witze, sondern feinsinnige Seitenhiebe, kein platter Angriff auf die Lachmuskeln, sondern ein Lachen aus Einsicht und Erkenntnis der menschlich-allzumenschlichen Grenzen von uns allen. Der gebürtige Bochumer William Wahl kommt mit seinen „Wahlgesängen“ am Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr nach Rheinberg. Es sind nicht die Gesänge des großen Meeressäugers, die der vielseitige Kabarettist am Flügel präsentiert. Sondern er bringt für das Klavier-Festival Ruhr seinen ureigenen Humor der heiteren, mitunter bissigen Seitenhiebe in die Stadthalle. Lebensweisheits-Songs und sprachmächtigen Feinschliff, dazwischen auch einen Hauch Melancholie: So präsentiert Wahl sein Klavier-Kabarett, mit dem er seit 2018 mit fantastischem Erfolg durch die Lande tourt. Wahl wurde bekannt, als er noch während seines Musikstudiums die A-cappella-Gruppe „Basta“ gründete, mit der er acht Alben veröffentlichte und bis 2022 auf Tour war. 2012 legte er sein erstes Solo-Album „Wie schön wir waren“ vor. Seine jüngste Solo-CD erschien 2021: „Nachts sind alle Tasten grau“. Für das Konzert in Rheinberg sind noch Karten zu Preisen von 25 bis 45 Euro erhältlich. Sie sind zu buchen über die Hotline des Klavier-Festivals unter 0201 8966866 oder platzgenau im Internet unter