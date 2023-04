Stadtmarketing in Rheinberg Unter der Markteiche gedeihen Kräuter

„Der Gedanke dahinter ist: Die Gastronomen rund um den Markt dürfen sich hier bedienen, um mit den Kräutern ihre Mahlzeiten zu verfeinern“, erläutert Edeltraud Hackstein vom Marketingverein. Von der Qualität dürfen sich die Gäste demnächst bei herzhaftem Salat im Hotel am Fischmarkt, an saftigen Lammkoteletts in der Bodega im Scheffel oder in einem aromatischen Minztee in der Alten Apotheke überzeugen.