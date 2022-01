Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Rheinberg will Laga als Chance nutzen

RHEINBERG Im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur stellte die Stadtverwaltung vor, wie sie von der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort profitieren möchte. Unternehmen wie Underberg und Dümmen sind mit im Boot.

Als unmittelbarer Nachbar lasse Rheinberg die Chancen verstreichen, die die Landesgartenschau (Laga) 2020 in Kamp-Lintfort biete – diesem Vorwurf sah sich die Verwaltung Ende vergangenen Jahres ausgesetzt (wir berichteten). Damals und auch jetzt im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur wies Bürgermeister Frank Tatzel diesen Eindruck zurück und versprach: „Die Laga wird jetzt Dauer-Tagesordnungspunkt in diesem Ausschuss sein.“

Tatzel: „Die Stabsstelle für Stadtmanagement hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Gespräche sowohl mit der Geschäftsführung der Laga GmbH als auch mit potenziellen Kooperationspartnern mit dem Ziel einer breit angelegten Beteiligung der Stadt Rheinberg an der Landesgartenschau geführt.“ Die Stadt werde die „auf vielfältige Weise mit diesem Event verbundenen Marketingchancen nutzen“. Das soll etwa durch Wirtschaftsförderung für Gärtnereien oder Direktvermarkter geschehen.

In Rheinberg soll es während der Laga auch diverse Veranstaltungen geben mit dem Ziel, Besucher der Landesgartenschau zu einem Aufenthalt in Rheinberg zu motivieren. Die Stadt habe bereits Gespräche mit Unternehmen wie Dümmen Orange in Eversael oder Underberg geführt. Dümmen werde eine offizielle Laga-Pflanze kreieren, Underberg will seinen Kräutergarten für eine begrenzte Zeit öffnen. Mitarbeiten werden auch der Heimatverein Rheinberg, der Initiativkreis „Wir für Rheinberg“, das Kulturbüro der Stadt und die Volkshochschule, desweiteren Vereine wie der ADFC, der Nabu, die Solidarische Landwirtschaft oder die Initiative „Rheinberg summt“. Bis zum Sommer 2019 soll ein erstes Veranstaltungsprogramm vorliegen. Das touristische Informationsmaterial wird ergänzt durch neue Radwanderangebote sowie einen Wanderflyer.