Rheinberger bittet um vorsichtige Fahrweise Wildgänse laufen über die Alte Landstraße

Michael Heinrich aus Rheinberg fährt häufig über die Alte Landstraße Richtung Moerser Straße (L137). Schon mehrfach sei es ihm passiert, dass ganze Wildgänsefamilien die Fahrbahn gekreuzt hätten und er sie um ein Haar überfahren habe. „Die Gänse haben jetzt Junge und versuchen vermutlich, zu dem Baggersee zu kommen“, so Heinrich. Er habe dann dafür gesorgt, dass den Tieren nichts passiere. Nun möchte er andere Verkehrsteilnehmer in dem Bereich um eine umsichtige Fahrweise zum Schutz der Wildvögel bitten. Und, so der Rheinberger, vielleicht könne man entlang der Alten Landstraße in dem Bereich, wo sich viele Gänse aufhalten, einen Krötenzaun errichten. Der könne die Vögel möglicherweise abhalten. Dass das Erfolg haben kann, glaubt der Naturschutzbund nicht. „Davon lassen sich Wildgänse kaum aufhalten“, sagte eine Nabu-Sprecherin. Sie will sich aber mit der Biologischen Station des Kreises Wesel in Verbindung setzen.