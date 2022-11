Jahrgangsstufentreffen in Rheinberg : Wiedersehen nach 40 Jahren

Rheinberg Der Entlassjahrgang 1982 der Realschule Rheinberg traf sich jetzt zum Jahrgangsstufentreffen im Restaurant Zur Alten Apotheke in Rheinberg. Rund 60 ehemalige Schüler und Schülerinnen waren der Einladung gefolgt.

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe, die im Sommer 1982 ihren Abschluss an der Realschule Rheinberg gemacht haben, trafen sich jetzt nach 40 Jahren in der Gaststätte „Zur Alten Apotheke“ in Rheinberg wieder. Gut 60 Frauen und Männer waren der Einladung gefolgt. Viele leben heute noch in Rheinberg und Umgebung. Einige wohnen aber auch so weit entfernt, dass es ihnen nicht möglich war, zum Klassentreffen nach Rheinberg zu kommen. Das Stufentreffen hatten von Sandra Witte, Carola Stein, Jörg Amerkamp, Karla Feltes, Irmgard Feltmann und Elke Mergelsberg organisiert.