Polizei in Rheinberg sucht Zeugen Wieder Fall von Zerstörung an der Europaschule

Auf dem Gelände der Rheinberger Europaschule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße hat es schon wieder einen Fall von mutwilliger Zerstörung gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben sich dort noch unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei zerstörten sie unter anderem eine Videokamera, hinterließen ein kaputtes Volleyballnetz mit durchtrennten Verbindungsseilen und aufgebrochene Stromkästen.