Bürgerzentrum Alpsray : Wieder ein Fall von Vandalismus in Alpsray

Rheinberg Die Reihe von Vandalismus-Schäden an der Skater-Anlage in Alpsray reißt nicht ab. Die Geduld und der gute Wille des Trägervereins Bürgerzentrum wird auf eine harte Probe gestellt.

Man kann die Vorfälle schon nicht mehr zählen und will in Anbetracht der Tatsache, dass es schon wieder passiert ist, nur noch ungläubig den Kopf schütteln: Die Skater-Anlage am Bürgerzentrum Alpsray ist erneut Zielscheibe von Vandalismus geworden. Das teilte Hans-Peter Götzen, Vorsitzender des Trägervereins Bürgerzentrum Alpsray, am Wochenende mit. Er berichtet: „Die Wände des Skater-Häuschens wurden mit großflächigen Graffiti versaut und das Umfeld mit Flaschen, Getränkedosen und Pizza-Kartons verdreckt. Corona scheint einigen aufs Hirn zu schlagen.“