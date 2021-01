Bürgerzentrum in Rheinberg : Wieder Vandalismus in Alpsray

Rheinberg-Alpsray Auf der Terrasse der Gaststätte To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray wurden unter anderem Lampen zerschlagen. Auf dem Video der Überwachungskamera sind mehrere Jugendliche zu erkennen.

In trauriger Regelmäßigkeit wird auf dem vom Trägerverein angelegten Spielfeld mit Basketballkörben, Skateranlage und Materialhäuschen an der Alpsrayer Straße alles kurz und klein gehauen, beschmiert und angekokelt. Vermutlich Jugendliche, davon gehen die Betroffenen aus, aber nichts Genaues weiß man nicht. Götzen: „Wir waren schon im vergangenen Jahr kurz davor, alles abzubauen, aber dann haben wir uns wieder überreden lassen. Und jetzt kriegen wir wieder die Quittung dafür.“

Nun hat es nicht nur den Spiel- und Sportplatz, sondern auch die Terrasse des Lokals To Hoop im Alps­rayer Bürgerzentrum erwischt. Irgendwann zwischen Freitagabend vergangener Woche (ca. 20 Uhr) und Montag (da stellte ein Anwohner den Schaden fest) muss es passiert sein. Pächter Sami Durak ist sauer: „Was soll der Mist? Wir machen uns hier viel Arbeit, damit in Alpsray was los ist, und diese Typen haben nichts besseres zu tun, als alles zu zerstören.“ Auf der Terrasse der momentan geschlossenen Gaststätte wurden Tische und Stühle verdreckt und umgeworfen, Flaschen zerschlagen, mehrere Lampen zertrümmert und Mülleimer umgeworfen, Pizzakartons und anderer Unrat auf der Fläche und in den Büschen verteilt.